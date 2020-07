Ipocrizia politicienilor, o subminare in plus a regulilor de sanatate publica

Episoadele in care politicienii au incalcat fatis regulile de sanatate publica, de la cazul premierului Orban care si-a sarbatorit ziua de nastere in biroul sau impreuna cu mai multi ministri si pana la recentul episod cu deputatii PSD care au facut scandal in Centrul Vechi atunci cand li s-a cerut sa poarte mastile de protectie, au reprezentat o subminare indirecta a recomandarilor insistente venite din partea medicilor, dar chiar si a acelorasi politicieni, sunt de parere expertii in ...