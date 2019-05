Ipoteza lansata de Ion Cristoiu: Klaus Iohannis va fi inlocuit la prezidentiale

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu a lansat o teorie conform careia presedintele Klaus Iohannis ar putea fi indepartat din cursa pentru alegerile prezidentiale daca nu va creste in sondaje. „Eu am pus ca in cazul in care sondajele vor fi pentru candidatul dreptei.. E limpede ca niciunul dintre partenerii strategici nu va dori ca PSD sa aiba toata puterea. Acest joc intre presedintie si Guvern au folosit in anumite momente si UE si partenerilor strategici. E vital pentru sistem, pentru marile puteri sa fie un candidat de dreapta cu mari sanse. Vor fi doua examene in perspectiva stabilirii candidatului unic al dreptei. Unul este cel provocat de Klaus Iohannis prin referendum pentru ca Domnia Sa a explicat ca trebuie ...