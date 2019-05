Ipoteza soc despre moartea lui Razvan Ciobanu: „Sunt ceva elemente care duc catre un omor”

Ipoteza socanta dupa moartea lui Razvan Ciobanu. Viteza cu care se deplasa, precum si pozitia nefireasca a cadavrului, au ridicat niste semne de intrebare care lanseaza o noua ipoteza: cea a unei crime.

Marian Burlacu, vicepresedinte al Sindicatului National al Agentilor de Politie, a explicat ca exista niste indicii care duc catre un omor.

„Razvan Ciobanu a murit intr-o situatie critica. Sunt ceva elemente care duc catre un omor. Si aici ma refer la faptul ca a mers pe o distanta destul de mare, de 850 de metri in linia dreapta, ori un conducator auto aflat sub influenta alcoolului sau a drogului sau oboseala, consider ca nu putea sa mearga atata timp cu asemenea probleme.

Din pacate, si pozitia cadavrului e foarte dificila ca si aspect pentru ca in marea majoritate a accidentelor, cadavrul se pozitiona in fata autoturismului, nu in spate sau in lateral. Aici este putina interpretare pentru ca, desi nu a avut centura de siguranta, l-ar fi aruncat in fata masinii.

Din punctul meu de vedere, va spun foarte clar ca sunt imagini si indicii catre un omor. Un element e faptul ca a mers pe o distanta de 850 de metri fara sa devieze. Al doilea, faptul ca acel cadavru a fost pozitionat undeva in stanga si in spatele autoturismului. Ar fi trebuit sa fie pozitionat in fata la impactul cu copacii. Acel volan a fost blocat sa mearga pe directia inainte. Nu iau in calcul faptul ca masina putea sa fie pe pilot automat”, a spus Burlacu, potrivit Antena 3.

