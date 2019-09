IPOTEZA SOC lansata de mama Luizei Melencu

mama Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sunt nu mai putin de cinci luni de cand Luiza Melencu a disparut de acasa. Tanara mersese la Caracal sa scoata bani de pe un card bancar, dar nu a reusit acest lucru. Pentru a reveni la Diosti, fata a urcat in masina lui Gheorghe Dinca. De atunci, nu se stie nimic de ea. Cu toate ca Dinca a admis ca a ucis-o, anchetatorii nu au gasit probe in acest sens. Bunicul Luizei Melencu a primit doua mesaje de pe telefonul fetei Conform mamei Luizei, ultimele imagini cu fata, in care tanara apare in statia din care a luat masina fatidica, nu sunt de pe camere de filmat, ci sunt filmate cu un telefon mobil. De altfel, ipoteza mamei Luizei ar putea fi una adevarata in conditiile in care imaginile urmeaza tras ...