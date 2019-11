Ipoteza socanta in cazul copilului de opt ani disparut de trei zile de acasa. Ar fi alunecat intr-un bazin adanc de zece metri, plin cu dejectii

Un copil de opt ani, din judetul Constanta, a disparut sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce se juca in fata casei sale din localitatea Pecineaga, relateaza Mediafax.

Un copil de opt ani din localitatea Pecineaga, judetul Constanta este cautat de echipele de interventie de mai bine de 36 de ore.

Un copil de opt ani din Constanta a disparut de doua zile de acasa. Politisti in cauta intr-un bazin de dejectii din apropierea unei ferme

Copilul a disparut din fata casei, sambata, iar duminica au fost gasite rolele lui pe o strada din apropierea locuintei. Organizatia implicata in cautarea baietelului a anuntat ca la mai putin de un kilometru de locul unde au fost gasite rolele copilului se afla asa-zisele „haznale", pline cu dejectii de la un complex de porci.

La fata locului au fost aduse doua autospeciale de scafandri si un autocamion de interventie cu o motopompa de capacitate mare pentru a goli haznaua plina cu dejectii.

„Am fost si acolo, au venit pompierii si scafandri dar nu pot intra in aceste dejectii, pe marginea unei haznale se vad urme ca si cand un corp ar fi alunecat in ea. Am inteles ca maine (luni - n.r.) vor fi verificate si aceste haznale care trebuiau verificate mult mai devreme. Din ce am auzit copilul a fost vazut pe camerele de supraveghere de la marginea localitatii sambata in jur de ora 11:00 nu foarte departe de locul unde au fost gasite rolele, mai multi oameni au declarat ca au vazut rolele in acel loc sambata in jur de ora 14:00 si in directie cu aceste haznale. Speram ca micutul va fi gasit viu si nevatamat”, au scris reprezentantii organizatiei pe Facebook, noteaza Mediafax.

Bazinul are adancimea de zece metri si se estimeaza ca va fi golit in sase ore, confrom ISU.

