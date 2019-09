Ipoteza SOCANTA in cazul lui Gheorghe Dinca

gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, va ajunge astazi din nou in Arestul Central al Politiei Capitalei, de aceasta data definitiv, pana in momentul in care procurorii il vor trimite in judecata. Dinca a cerut sa fie pus singur intr-o celula. Unul dintre angajatii sistemului penitenciar a furnizat o ipoteza socanta: „Cererea sa, asa cum am citit-o in presa, m-a surprins, pentru ca il stim ca fiind un tip calculat, care nu face gesturi inutile. Motivul pe care l-a invocat nu sta in picioare, existand suspiciunea ca pune la cale o iesire din scena, cum ii zicem noi. Cu alte cuvinte, ne-am putea confrunta cu o tentativa de sin ...