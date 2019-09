Ipoteza SOCANTA lansata de o avocata: Dinca va fi omorat in inchisoare!

dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor de la Caracal, risca sa fie ucis in inchisoare, afirma avocata Carmen Obarsanu. 'Ma gandesc ca acest domn Dinca nu este un om bolnav. Am vorbit cu oamenii din Caracal. Este un om rau care spera sa castige ceva. Vreau sa ii atrag atentia daca se uita la televizor. EXPLOZIV! Reporterii BZI au avut dreptate! Fetita agresata sexual la Iasi l-a recunoscut pe olandezul criminal si pedofil! Ancheta este aproape gata! - FOTO, VIDEO Este un prost daca el crede ca va beneficia de banii ce i s-au promis pentru a lua asupra lui fapta! Va fi omorat dupa ce se va da o hotarare definitiva! Si el nu este constient de asta!' a spus avocatul Carmen Obarsanu. ...