Ipoteza socanta lansata de un fost militar de la Deveselu: E posibil sa fi le aruncat acolo...

buncar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fost militar de la Deveselu a facut dezvaluiri incredibile despre locurile din apropierea casei lui Gheorghe Dinca. Un buncar anti-atomic se afla foarte aproape de Casa Groazei, anunta Antena3, care citeaza Cancan. Presupusul criminal din Caracal s-a razgandit! Ce le-a spus procurorilor “Foarte aproape de casa criminalului este un buncar sub pamant. Buncarul ala are 180 de camere, 70 de holuri si 3 etaje. Unul e inundat. E un buncar anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Usile sunt de plumb, are o tona una singura, nu poate nimeni sa le fure de acolo. Nu e pazit, nu e nimeni acolo. Nu mai exista curent, absolut nimic. Acolo gase ...