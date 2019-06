Ipoteza socanta! Marcel Lepa ar fi fost asasinat! Declaratii de ultima ora

Marcel Lepa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar informatii noi in cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spanzurandu-se cu un cearsaf, in penitenciarul de la Timisoara. Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul cristian Amariei, aflat in misiune, a avut parte de toate conditiile pentru a-si pune in aplicare gestul extrem, pare sa fie prima concluzie in acest caz. Acesta fusese lasat singur, desi, in mod normal, in perioada de carantina detinutii sunt inchisi mai multi intr-o camera, tocmai pentru a se supraveghea unii pe altii si a fi evitate asemenea evenimente. “Luni, 10.06.2019, in jurul orei 06.30, personalul medical al Penitenciarul ...