Ipoteza terifianta a unui criminolog: Gheorghe Dinca a facut mai multe victime

Ipoteză-șoc lansată de criminologul Dan Antonescu în legătură cu Gheorghe Dincă. Este un criminal în serie care a făcut și alte victime în afara de Luiza și Alexandra, a susținut specialistul într-o intervenție la un post de televiziune. În plus, Antonescu crede că Gheorghe Dincă nu avea timpul fizic să o incinereze pe Alexandra Măceșanu.