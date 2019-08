Ipozeta SOCANTA! Klaus Iohannis ar putea 'vinde' resursele tarii pentru sustinerea in campania prezidentiala

klaus IoHANNIS si Donald Trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul sef al SIE, Claudiu Saftoiu, considera ca presedintele Klaus Iohannis va merge in SUA sa faca o serie de intelegeri cu Donald Trump. Daca presedintele SUA va cere Romaniei sa cumpere armanent preponderent de la americani si o revizuire a legii care permite extractia resurselor naturale din Marea Neagra, Klaus Iohannis va cere eliminarea vizelor pentru romani la intrarea in SUA si sustinere in campania prezidentiala. ”Deal”-ul intalnirii Trump - Iohannis de la Casa Alba • inzestrare si achizitii NATO preponderent de la americani; • revizuirea Legii Offshore pentru exploatarea platoului Marii Negre, prin compania ”Exxon” si a OUG 114/2018; la schi ...