IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: Lumina si Paste trebuie sa le dam tuturor, ca sa simta ca vine sarbatoarea Pastelui

"Nadajduim ca macar de Paste sa le dam lumina oamenilor, sa nu fie pagubiti de cea mai mare sarbatoare. Îl rugam pe Dumnezeu sa se milostiveasca, dar nu depasim reglementarile puse. Nu instig pe nimeni sa nu respecte regula. Noi ne protejam. Avem o actiune prin care ii testam pe toti cei care vin in biserica cu medici specialisti voluntari. Am pregatit si 10 mii de masti pentru oameni, sa vina la biserica.



Lumină si Paste trebuie să le dam tuturor, ca să simta ca vine sarbatoarea Pastelui. În fiecare zi cand fac slujba sunt cateva mii de oameni in direct si nadajduim ca macar aceasta sa fie Învierea. Facem rugaciuni si pentru cei ce sunt in carantina si de aceea toti trebuie sa fim acea familie unita, dar lumina si Paste le vom da tuturor", a spus Arhiepiscopul Teodosie.