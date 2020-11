IPS Teodosie il pune la punct pe primarul PNL al Constanței, dupa ironiile lui Vergil Chițac: 'Așa nu se mai poate! Nu va mai bateți joc de noi'

Vergil Chițac, primarul PNL al Constanței, a primit o replică usturătoare de la ÎPS Teodosie, după ce l-a ironizat pe înaltul prelat spunând că nu înțelege că trebuie să respecte normele COVID-19, deși însuși arhiepiscopul poartă mască și ține slujbele în afara bisericii.

”Domnule primar,

Cu tot respectul, ceea ce spuneți dvs. nu este valabil în cazul unor simple decizii discriminatorii, nu legi, luate fără consultarea celor implicați.

Citește și: Ludovic Orban îi răspunde lui ÎPS Teodosie: ‘Nu se interzic slujbele. Ele se organizează în anumite condiţii, pentru că este zonă carantinată’

A ignora nevoile spirituale ale comunității, sau a le trata discreționar față de cele materiale, este un semn al secularizării Statului, care pare că a uitat că Biserica poate fi partener de dialog. Constituția spune însă că Statul trebuie să fie neutru religios, nu religios, nu ateu, nu secularizat, nu laic.

Credincioșii noștri au stat destul în frig, în ploaie, în soare, sau oriunde li s-a indicat, în vreme ce alții au putut folosi confortabil metroul, mall-ul sau alte temple economice.

Citește și: Fotografie de ultim moment! Marcel Vela, imagine cu leul apărut în videoclipul lui Dani Mocanu

Așa nu se mai poate! Nu vă mai bateți joc de noi! Nu faceți religie din economie, luptându-vă cu cultele ca și cum v-ar fi dușmani, nu parteneri sociali.

Avem rugămintea de a fi consultați și noi atunci când se iau decizii care ne privesc.

Așa ar fi democratic.”, e mesajul transmis de Arhiepiscopia Tomisului.

Citește și: Raluca Turcan, un nou val de critici dure la adresa PSD: ‘A lăsat Guvernul PNL fără mijloace legale de protecție a sănătății publice’

După incidentele dintr-o biserică din Constanța, unde jandarmii și polițiștii au intrat cu forța și i-au scos pe credincioși din interiorul lăcașului de cult pentru a-i amenda, Vergil Chițac a explicat că a vorbit cu ÎPS Teodosie.

„Aici e dreptatea lui Solomon. Eu am avut o discuție pe tema asta cu Înalt Prea Sfinția Sa și mi-a argumentat că, așa cum omul are nevoie de hrană fizică, așa are nevoie și de hrană spirituală. Și că e o parte a drepturilor fundamentale, dreptul la credință. Pe mine, pe de altă parte, toată viața m-a guvernat știința. Eu cred că regulile trebuie respectate în cazul ăsta. Voi avea o discuție foarte serioasă cu IPS Teodosie, fiindcă nu putem să expunem lumea. Eu cred că și Arhiepiscopia trebuie să respecte regulile. Cu atât mai mult cu cât au fost mai multe fețe bisericești care s-au infectat, nu pot să înțeleg. Au avut atâtea exemple în rândul lor, ba chiar unii și-au pierdut și viața. Clerul are nevoie de credincioși, trebuie să îi îndrume și să îi sfătuiască, dar omul are un corp fizic și trebuie să trăiască, ori viața este primordială, nu putem să o neglijăm”, a spus Chițac la B1 TV.

Citește și: Mutare spectaculoasă făcută de Kaufland România, la final de 2020! Până la sfârșitul lunii noiembrie, toți angajații vor primi acest bonus .