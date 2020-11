IPS Teodosie povestește SCENELE DE GROAZA pe care le-a trait, cand polițiștii au intrat peste el, in biserica: 'Vor sa termine cu ortodoxia'

ÎPS Teodosie a relatat un episod incredibil petrecut miercuri dimineața, la Constanța, unde polițiștii au intrat într-o biserică în care slujea și i-a scos cu forța pe credincioși pentru că nu purtau mască și nu respectau distanța socială. Arhiepiscopul Tomisului acuză autoritățile și Guvernul Ludovic Orban că au plan distrugerea ortodoxiei.

”Au intrat în biserică, atunci când împărtășeam. Niciodată nu am pățit așa ceva. Au strigat, i-au împins să iasă afară. Vom face plângere penală. Biserica este de drept privat și trebuie să ceară voie ca să intre. Nu puteam sluji afară, erau două grade. Vor să termine cu ortodoxia! Cum să stea oamenii la 2-3 grade afară? Se îmbolnăvesc cu toții. La Baia Mare s-a dat o hotărâre să se intre în biserică, cu distanțare, cu mască, dar să nu se stea afară.

Încă nu am primit niciun răspuns de la premier, la scrisoarea trimisă. Ei încalcă Constituția. Am simțit că sunt agresat. Nici nu am putut să țin cuvânt. Polițiștii și jandarmii împingeau credincioșii, m-au obstrucționat.”, a spus ÎPS Teodosie la România TV.

ÎPS Teodosia i-a trimis o scrisoare deschisă lui Ludovic Orban.

