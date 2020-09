IQOS și Qreator by IQOS susțin creativitatea prin parteneriatul cu Romanian Design Week

Cea de-a opta ediție a evenimentului Romanian Design Week, care are tema CHANGE 2.0, va avea loc în perioada 11-20 septembrie în București. IQOS este partener al expoziției principale, care se desfășoară la Combinatul Fondului Plastic, unde prezintă instalația concept IQOS World: O nouă perspectivă. Una dintre noutățile acestei ediții este Design Flags, o serie de șapte expoziții prezentate în premieră în România și găzduite în spațiul Qreator by IQOS, din București, Bulevardul Aviatorilor 8A, care documentează evoluția designului din perspective culturale internaționale. Parteneriatul reflectă viziunea IQOS de a schimba lumea prin creativitate, inovație și alegeri sustenabile, precum și misiunea companiei Philip Morris România, de care aparțin IQOS și Qreator by IQOS, de a susține cultura și, totodată, comunitatea creativă din țara noastră.

Ediția Romanian Design Week din acest an este una specială și își propune să scoată în evidență rolul esențial al designului în proiectarea unui viitor mai bun, într-o perioadă în care creativitatea a devenit mai importantă ca niciodată. Tema evenimentului este „schimbarea” – CHANGE 2.0, temă anunțată încă de la începutul anului și actualizată cu proiectele și inițiativele industriilor creative în perioada pandemiei. Expozițiile din cadrul Romanian Design Week își propun să investigheze procesele și contextele care generează schimbare, să chestioneze rolul designului într-o economie circulară, să prezinte proiecte, materiale și procese inovatoare, precum și cele mai relevante exemple de design experimental, conceptual și incluziv.

„Prin parteneriatul cu Romanian Design Week, IQOS și Qreator by IQOS continuă să fie alături de comunitatea creativă din România, care are nevoie mai mult decât oricând de parteneri de nădeje”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director de Comunicare al Philip Morris România.

Instalația concept IQOS World: O nouă perspectivă va fi prezentată la Combinatul Fondului Plastic din București în perioada 11-20 septembrie, iar seria de expoziții prezentate în premieră în România, care documentează evoluția designului din perspective culturale internaționale, sub numele Design Flags va fi găzduită de Qreator by IQOS, între 13 și 20 septembrie.

IQOS World: O nouă perspectivă reprezintă dialogul vibrant dintre prezent și viitor și folosește designul și tehnologia pentru a deschide o conversație despre noi perspective. Regândirea spațiului fizic, mixul de materiale, sunete sau lumini contribuie la crearea unei experiențe suprarealiste în care vizitatorului i se amintește despre puterea alegerilor personale și despre cum acestea ne pot influența viitorul.

Cele șapte expoziții din cadrul Design Flags documentează evoluția designului din perspective culturale diverse și din țări diferite. Publicul va putea admira postere stradale din Madrid, care explorează istoria orașului, afișe ale Asociației Designerilor Grafici Maghiari, dar și colecțiile finaliste ale concursului demarat de Comitetul Olimpic Ungar pentru uniformele sportivilor ce urmau să participe la Olimpiada de la Tokyo de anul acesta. La acestea se adaugă Future Food Formula, instalația interactivă creată de Chloé Rutzerveld, food designer, expozițiile de design de produs Made in CZ / Found in RO, care includ obiecte fabricate în Cehoslovacia și atât de prezente în viața cotidiană românească înainte de Revoluție, sau Portugal Normal, o colecție de obiecte care au potențialul de a contura o estetică specifică culturii portugheze și care au intrat deja în memoria colectivă portugheză. Astfel, Qreator by IQOS își continuă misiunea de a fi #homeofcreativity, de a inspira și a influența modul în care este percepută creativitatea.

„Schimbarea, tema de anul acesta a Romanian Design Week, se potrivește cu misiunea Philip Morris International de a construi un viitor fără fum. Schimbarea este în ADN-ul companiei noastre: ne-am propus să înlocuim țigările cu alternative mai bune la continuarea fumatului, cum este IQOS, cât mai curând posibil. Romanian Design Week este o bună ocazie să celebrăm schimbarea care este posibilă prin inovație, creativitate și tehnologie, valorile care caracterizează brandul IQOS.”, a mai spus Dragoș Bucurenci.

În ultimii patru ani, IQOS și Qreator by IQOS au fost susținători activi ai proiectelor culturale și creative din București și din țară. Dacă în 2019, spațiul Qreator a găzduit 327 de evenimente și a avut 38.790 de vizitatori, iar IQOS a susținut peste 20 de evenimente cu temă culturală sau creativă, 2020 a însemnat o regândire a evenimentelor cu public, fie mutarea lor în mediul online, fie organizarea în condiții de protecție adaptate perioadei prin care trecem. Cele 13 evenimente live (concerte, spectacole de teatru, talk-uri) organizate online sub umbrela Qreator – Home Together Edition au fost vizionate de peste 1.700.000 de persoane, iar comunitățile creative au primit sprijin și prin proiectele „Acasă la Qreatori” (colaborare cu șapte ilustratori români) și Qollection (colaborări creative cu designeri în curs de afirmare care se desfășoară pe întreaga durată a anului 2020). IQOS a fost partener al Galei Gopo, al TIFF și al seriei de talk-uri organizate de IAA (International Advertising Agency). La acestea se adaugă acum Romanian Design Week.