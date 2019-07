Iranienii ne 'testeaza', afirma un comandant britanic

Comandantul navei de război Royal Navy, care staţionează în Golf, a apreciat miercuri că modul de operare al Iranului în această regiune trădează voinţa de a 'testa determinarea' forţelor britanice, informează AFP potrivit Agerpres.

'Iranienii par să vrea să ne testeze determinarea, să ne testeze reacţiile', a declarat la BBC William King, comandantul fregatei HMS Montrose.'Vor să spună că prezenţa noastră este nelegitimă, chiar dacă ne aflăm în apele internaţionale în mod legal. Ei pot lansa vase de mare viteză în direcţia noastră pentru a ne testa nivelul de alertă', a adăugat el.Chiar dacă aceste procedee nu sunt neapărat neobişnuite, 'intensitatea lor poate că este mai puternică decât ceea ce am văzut în ultimul timp', a subliniat comandantul King.'Am avut 85 de interacţiuni cu forţele iraniene în cursul ultimelor 27 de zile, ceea ce vă oferă o idee despre intensitate', a spus el, relevând că relaţiile dintre iranieni şi britanici rămân totuşi 'profesionale' şi 'cordiale'.Tensiunile au escaladat în această regiune strategică de la retragerea SUA în mai 2018 din acordul nuclear cu Iranul, gest urmat de reinstituirea unor sancţiuni severe americane împotriva Iranului.Situaţia s-a deteriorat în ultimele săptămâni, după mai multe atacuri împotriva unor petroliere în Golf, acţiuni imputate de Washington Teheranului, care neagă orice implicare, şi a crizei petrolierelor între Londra şi Teheran.Iranul a sechestrat la 19 iulie în strâmtoarea Ormuz un petrolier suedez care naviga sub pavilion britanic, Stena Impero, la 15 zile după reţinerea unui petrolier iranian Grace 1 de către autorităţile britanice în largul Gibraltar.Londra a anunţat joia trecută că a ordonat Royal Navy să escorteze nave civile sub pavilion britanic în strâmtoare.'Noi însoţim practic navele înmatriculate în Regatul Unit', a indicat comandantul King, subliniind constrângerile acestei misiuni.'Este o provocare când trebuie să operezi într-o regiune de două ori mai mare decât Ţara Galilor cu o singură navă', a spus el. 'Din fericire, acum ni s-a alăturat (distrugătorul britanic) HMS Duncan', a cărui sosire în Golf a fost anunţată duminică de Londra.HMS Duncan va fi înlocuită în cursul anului de fregata HMS Kent. HMS Montrose va rămâne să staţioneze în Orientul Mijlociu până în 2022 în cadrul prezenţei permanente a Royal Navy în regiune