Iranienii sunt furioși dupa uciderea lui Soleimani - Ce recompensa vor sa puna pe capul lui Trump

Orientul mijlociu fierbe dupa asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani, notează sport.ro

Mii de oameni au iesit pe strazi pentru a cere razbunare in fata Americii si a presedintelui Trump, cel care a ordonat executarea lui Soleimani. Trump e inamicul a 80 de milioane de iranieni! Site-ul iranian de stiri Akharinkhabar publica un video in care multimea cere lichidarea lui Trump. Iranienii spun ca sunt gata sa ofere o recompensa gigant: 80 de miliaone de dolari! "Suntem 80 de milioane de iranieni. Dam fiecare cate un dolar si adunam 80 de milioane. Ii oferim cadou celui care ne aduce capul persoanei care a comandat asasinarea unei mari figuri a revolutiei noastre", se aude un mesaj strigat la portavoce in multime.

"Oricine ne aduce capul nebunului cu par galben primeste 80 de milioane de dolari de la poporul iranian. Sunteti de acord?", intreaba barbatul inainte ca cei care-l insoteau sa izbucneasca in urale.

Exista temeri serioase ca Iranul va alege calea unei razbunari armate. "Avem capacitatea sa atacam tinte din Statele Unite. Chiar si Casa Alba", a amenintat un parlamentar iranian.