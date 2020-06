Iranul a emis un mandat de arestare pe numele președintelui american Donald Trump și a altor 35 de persoane suspectate că ar fi implicate în uciderea generalului Qassem Soleimani și a solicitat sprijinul Interpolului, a anunțat luni procurorul Ali Alqasimehr de la parchetul din Teheran, potrivit agenției Fars citată de Reuters. Statele Unite l-au ucis […] The post Iranul a emis un mandat de arestare pe numele lui Donald Trump și cere asistența Interpol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.