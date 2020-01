Iranul a recunoscut ca a doborat, din greșeala, avionul cu cei 176 de pasageri. A fost confundat cu o raheta de croaziera

Corpul Gardienilor Revoluţiei din Iran şi-a asumat sâmbătă “responsabilitatea totală” pentru doborârea avionului ucrainean cu 176 de pasageri la bord. “Asum responsabilitatea totală în această catastrofă”, a afirmat generalul de brigadă Amirali Hajizadeh, într-o înregistrare video postată pe site-ul televiziunii de stat sâmbătă dimineață. E vorba despre o eroare umană se precizează în declarație, avionul The post Iranul a recunoscut că a doborât, din greșeală, avionul cu cei 176 de pasageri. A fost confundat cu o rahetă de croazieră appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.