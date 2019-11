Iranul a solicitat Rusiei un imprumut de 2 miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructura

Iranul a solicitat Rusiei să-i acorde un împrumut suplimentar în valoare de 2 miliarde de dolari pentru proiecte de infrastructură care includ construcția de centrale termice, hidrocentrale, căi ferate și de garniture metrou, a declarat sâmbătă ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, scrie Mediafax.

"Solicită aproximativ 2 miliarde de dolari ... Ei spun că li s-au promis 5 miliarde de dolari în 2015 ... Am avut împrumuturi alocate pentru ei, ei ne cer să aducem suma totală până la 5 miliarde de dolari", a spus Novak, fără a oferi mai multe detalii.

Iranul se află sub imense presiuni economice sub formă de sancțiuni ce au în vedere stoparea tuturor intrărilor de bani în sistemul bancar Iranian și implicit colapsul economiei iraniei, care e în recesiune. Petrolul iranian se află de asemenea sub sancțiuni, vânzări care reprezintă circa 40% din totalul veniturilor bugetare ale Teheranului.

Iranul se confruntă de asemenea cu proteste masive ce au început vineri, 15 noiembrie, în mai multe orașe, la o zi după ce guvernul iranian a anunțat majorarea prețului la benzină.