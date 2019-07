Iranul considera constructiva reuniunea de urgenta de la Viena

Reuniunea de urgenţă de duminică de la Viena a ţărilor semnatare ale planului comun de acţiune privind programul nuclear iranian a fost "constructivă", dar Teheranul va continua să îşi reducă angajamentele în acest domeniu dacă europenii nu reuşesc să salveze acest acord din care Statele Unite s-au retras în mod unilateral, relatează Reuters potrivit Agerpres.

"Atmosfera a fost constructivă", a comentat Abbas Araqchi, negociatorul-şef al Iranului în problema nucleară. "Discuţiile au fost bune. Nu pot spune că am rezolvat totul, pot spune că au fost multe implicaţii", a declarat acesta.Aceasta reuniune de urgenţă de la Viena, sediul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), unde acordul a fost semnat în iulie 2015, a fost convocată în contextul tensiunilor în creştere între Iran şi occidentali, în special Statele Unite."Aşa cum am spus, vom continua să ne reducem angajamentele faţă de acord până când europenii vor garanta interesele Iranului în cadrul acestui acord", a declarat Araqchi după întâlnire.Marea Britanie, Franţa, Germania, Rusia şi China încearcă să salveze acest pact după ce Donald Trump a decis să retragă unilateral SUA în luna mai 2018 şi a restabilit şi a consolidat sancţiunile împotriva Teheranului, ceea ce a asfixiat economia iraniană.Europenii apreciază că toate încălcările făcute de Iran în cadrul acordului doar agravează situaţia, totuşi eforturile lor de a găsi un compromis nu s-au soldat până acum cu vreun succes.Exact la împlinirea unui an de la retragerea SUA din acord, Iranul a declanşat la 8 mai un proces de dezangajare, pe etape, dând un termen de 60 de zile europenilor pentru a-şi onora promisiunile şi a continua schimburile cu Republica Islamică.Teheranul a anunţat astfel la începutul lunii că a depăşit limita nivelului de îmbogăţire a uraniului de 3,67%, la care s-a angajat prin acordul de la Viena, a cărui aplicare este supervizată de AIEA."Toate măsurile pe care le-am luat până acum sunt reversibile dacă celelalte părţi la acord îşi îndeplinesc angajamentele", a declarat un diplomat iranian înainte de începerea reuniunii de urgenţă.