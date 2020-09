Iranul nu a renunțat la razbunarea lui Soleimani - Teheranul a luat la ținta un ambasador american

Guvernul iranian analizează ideea de a o asasina pe ambasadoarea Statelor Unite în Africa de Sud, Lana Marks, arată rapoarte ale serviciilor de informaţii americane, potrivit unui oficial guvernamental de la Washington citat duminică de publicaţia Politico, notează Agerpres.

Informaţiile despre tentativă au apărut în contextul încercărilor Iranului de a riposta la decizia preşedintelui american Donald Trump de a ordona uciderea generalului iranian Qassem Soleimani. Comandantul Forţei Quds, însărcinată cu operaţiunile în străinătate a Gărzilor Revoluţionare - unităţile de elită ale armatei iraniene - a fost ucis de o dronă americană în Irak, în ianuarie. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, declara atunci că moartea lui Soleimani ar fi trebuit să fie o măsură de descurajare a Iranului.Un eventual atentat iranian ar putea provoca escaladarea tensiunilor între Washington şi Teheran şi l-ar putea obliga pe Trump să contraatace, posibil chiar în timpul campaniei electorale, apreciază Politico.Oficialii americani ştiu încă din primăvară despre o ameninţare generală la adresa ambasadoarei. În ultimele săptămâni s-au obţinut însă informaţii secrete mai precise privind un atentat; sursa oficială citată de Politico afirmă că în pregătiri este implicată ambasada iraniană la Pretoria.Atacul asupra diplomatei este doar una din opţiunile luate în considerare de Iran, cred oficialii americani.O directivă pentru comunitatea americană de informaţii obligă agenţiile respective să anunţe o posibilă victimă dacă există indicii de ameninţare la adresa vieţii acesteia. Conform directivei cunoscute sub denumirea de 'Duty to Warn' (Datoria de a avertiza), în cazul oficialilor guvernamentali din SUA ameninţările credibile trebuie incluse în şedinţele de informare şi în planificările de securitate. Marks a fost anunţată despre posibilul atentat, susţine sursa Politico. Informaţiile au fost incluse şi în WIRe, rezumatul informaţiilor secrete întocmit de CIA (Agenţia Centrală de Informaţii a SUA), document secret accesibil înalţilor oficiali americani din domeniul politic şi al securităţii, unor parlamentari şi personalului acestora.Marks, în vârstă de 66 de ani, născută în Africa de Sud, a depus jurământul ca ambasadoare în octombrie anul trecut. Ea îl cunoaşte pe preşedintele Trump de peste 20 de ani şi a fost membră a clubului acestuia Mar-a-Lago din Florida; se număra printre prietenele personale alei prinţesei Diana; vorbeşte mai multe limbi de largă circulaţie în Africa de Sud, inclusiv afrikaans şi xhosa.Comunitatea de informaţii nu este sigură de ce ar fi Marks o ţintă pentru Iran, cu care nu are legături cunoscute. Este posibil ca iranienii să fi luat în considerare prietenia ei veche cu Trump, crede oficialul care a dezvăluit existenţa planurilor respective. De asemenea, ambasadoarea ar putea fi o ţintă mai uşoară decât colegii ei din alte părţi ale lumii, cum ar fi Europa occidentală, unde Statele Unite au relaţii mai strânse cu poliţia şi serviciile de informaţii.Guvernul de la Teheran utilizează reţele clandestine în Africa de Sud, unde are o prezenţă de zeci de ani. În 2015, televiziunea Al Jazeera şi ziarul The Guardian au publicat ştiri despre documente secrete care dădeau detalii despre o reţea clandestină extinsă de agenţi iranieni în Africa de Sud.Consiliul Naţional de Securitate al SUA nu a răspuns imediat solicitării de a confirma informaţiile. Politico nu a reuşit să obţină reacţii nici de la un oficial iranian de la ONU, nici de la ambasada sud-africană la Washington. Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Stat, CIA şi Biroului Directorului pentru Informaţii Secrete Naţionale au refuzat să comenteze.