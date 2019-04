Ireal! Taximetristii si-au rupt casele de marcat si indeamna la revolta

taximetrist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene socante la protestul taximetristilor din Bucuresti. Mai multi dintre taximetristi incep sa puna din ce in ce mai multa presiune pe Guvern, unii dintre ei au dat dovata de violenta, distrugand mai multe case de marcat (pe care, oricum, nu prea le foloseau). COTAR, in frunte cu puscariabilul lor sef indeamna pe toti bucurestenii sa protesteze alaturi de ei. Santaj la adresa Guvernului Romaniei! Cei mai mari evazionisti blocheaza, din nou, traficul in Capitala Clientii au spus STOP: In sute de postari realizate pe o retea de socializare, clientii s-au declarat multumiti de serviciul UBER, si dezamagiti de comportamentul abuziv al unor taximetristi bucuresteni. In postari se arata faptul ca ...