Ireal! Un barbat si-a parasit sotia pentru ca nu se mai epila

Un barbat si-a parasit sotia pentru ca nu mai avea grija de feminitatea ei. Cei doi au trei copii impreuna, dar acest lucru nu l-a oprit sa plece de acasa pentru o femeie mai tanara.

Un barbat si-a parasit sotia pentru ca nu se mai epila. „In viata trecem prin mai multe etape. Acum un an m-am despartit de sotie, am lasat-o pentru o fata mai frumoasa. Fosta mea sotie era grasa si pielea ei era plina de celulita si vergeturi. Pieptul si burta ii erau foarte lasate. Cateodata nici macar nu-si mai peria parul. Nu purta niciodata ruj si pleca din casa purtand pantofi aproape rupti. Nu se dadea niciodata cu oja si se epila foarte rar. Refuza sa poarte sutien sau sa se penseze.

Pe scurt: nu mai eram atras de ea. Femeia de care ma indragostisem odata era doar o amintire. La exact un an dupa ce am parasit-o, am cunoscut-o pe femeia care fusese odata sotia mea. Stralucea de fericire. Era incredibil de frumnoasa si pierduse mult in greutate. Buzele ei straluceau cu cel mai rosu ruj pe care l-am vazut vreodata. Rochia pe care o purta i se potrivea perfect. Corpul ei nu trada deloc faptul ca avusese 3 copii (ai mei).

Atunci m-am oprit putin si m-am gindit la cele cateva kilograme in plus. Ele venisera din cauza sarcinii. Avea cu siguranta o burta mai mare, dar aceea este burta care mi-a oferit mie cele mai frumoase cadouri ale vietii mele.

Celulita ei? Toata fiindca nu avusese timp sa mearga la sala. Trebuia sa aiba grija de copiii nostri in fiecare secunda. Nu se epila si nu isi peria parul pentru ca nu avea timp. Nu purta sutien fiindca asa era mai usor sa-l alapteze pe fiul nostru cel mic. Ea gatea, facea curatenie, calca, si le facea pe toate zambind. Isi iubea familia si viata era perfecta pentru ea.

Asa ca eu vreau sa spun ceva azi. Stiu cum e sa ai o femeie reala acasa, dar eu am distrus totul. Am spus ca nu o vreau. Am schimbat frumusetea reala pe cea superficiala. Nu i-am putut intelege si aprecia fericirea pura de a fi sotia mea si mama copiilor mei.

Acum isi petrece cea mai mare parte a timpului cu fiul nostru cel mai mic, Benjamin. El are doar un an. Celalalt are doi ani si nu mai are nevoie de atat de multa atentie. Asa ca acum a avut timp sa aiba grija si de ea. A inteles ca nu are nevoie ca un idiot ca mine sa inteleaga prin ce trece si sa o aprecieze.

Nu am inteles-o atunci, si acum e prea tarziu.”

