Irina Begu, pe tabloul principal al turneului de la Roma

Jucatoarea de tenis Irina Begu, locul 96 WTA, a reusit accederea pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Roma, dupa ce a invins-o pe Monica Puig, scor 6-2, 6-4, in ultimul tur al calificarilor. Meciul a durat aproximativ o ora si 30 de minute. Irina Begu a fost singura romanca prezenta in calificarile de la Roma, Romania avand doua reprezentante direct pe tabloul principal de la Internazionale BNL d'Italia, respectiv pe Simona Halep si pe Mihaela Buzarnescu. Reactie NERVOASA a Simonei Halep dupa ce a pierdut finala de la Madrid: Am jucat ca o proasta! Simona Halep va debuta direct in turul doi, impotriva unei sportive din Cehia, iar in sferturi are mari sanse sa infrunte o americanca.