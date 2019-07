Irina Columbeanu strange bani ca sa-i doneze!

La numai 12 ani, Irina Columbeanu s-a implicat deja in mai multe acte de caritate. Fiica Monicai Gabor si a lui Irinel Columbeanu ii ajuta pe copiii si pe oamenii nevoiasi, dar are grija si de adaposturile pentru animale.

Mostenitoarea imperiului construit de Ion Columbeanu si preluat de Irinel Columbeanu, Irina nu se comporta ca un copil de bani gata. Educatia primita de la bunic si de la tatal ei a facut-o sa constientizeze faptul ca nu toti copiii au avut sansa ei, de a se naste intr-o familie bogata.

Fiica Monicai Gabor e sensibila la suferintele celor nevoiasi. Si, de ceva timp, si-a propus sa-i ajute, implicandu-se in acte de caritate. Copila si-a donat o parte din economii. Si si-a propus sa stranga bani in continuare, in acelasi scop.

Irina are grija si de cateva adaposturi pentru animale. Asta pentru ca iubeste foarte mult necuvantatoarele. Este si motivul pentru care a renuntat la carne. Ea a trecut la o alimentatie vegetariana: nu vrea ca animalele sa fie sacrificate.

Isi exploreaza toate laturile artistice

Irina nu pare a le calca pe urme barbatilor din familie. Ea nu arata inclinatii catre partea materiala a vietii, ci e, mai degraba, atrasa de cea artistica. Dupa ce a luat lectii de actorie si de pictura, fata s-a aratat interesata si de muzica, asa ca s-a apucat de studiat chitara. Nu-si neglijeaza nici scoala, unde preferatele ei sunt limbile straine. Stie deja sa vorbeasca cursiv in engleza si franceza!

Motivul real pentru care Irina Columbeanu nu vrea sa se mute in Statele Unite cu mama ei

Ii place foarte mult in America si, in curand, se va muta aici. Nu stiu exact cand, dar ii las pe ei sa decida. La urma urmei, Iri a crescut-o si am sfatuit-o sa se consulte cu tatal ei, pentru ca nu vreau sa fiu atat de egoista si sa spun: „Vino aici, ca aici e mai bine”. N-am facut-o nicio secunda. Nu pot sa nu apreciez ce a facut Iri pentru ea si ce face in continuare.

Face sacrificii mari, si financiare, si de tot felul. Nu vreau sa o iau pe Irina de langa el si el sa ramana singur”, spunea Monica Gabor recent, potrivit Libertatea.

Cu toate astea, fetita nu doreste sa iti neglijeze tatal. „Tine foarte mult la el si de aceea, vrea sa il vada des. Nu va ramane definitiv in America sau cel putin asa le-a spus apropiatelor”, au dezvaluit persoane din preajma afaceristului, potrivit Wowbiz.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.