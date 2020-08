Irina Loghin este internata la Matei Balș: ea și intreaga familie au coronavirus

Îndrăgita artistă de muzică populară Irina Loghin (81 de ani) este internată la spitalul ”Matei Balș”, fiind diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Artista susține că se simte bine și nu acuză alte probleme de sănătate, la fel ca întreaga sa familie.

Vedeta spune că nu are simptome, însă cel de-al doilea test a ieșit pozitiv, iar acum se află înternată alături de soț, fiu și noră în unitatea spitalicească de la Matei Balș.

„Am venit să fac toate analizele pentru că soţul meu a ieşit cu coronavirus, asimptomatic. A fost Ciprian cu el pe la mare şi acum indiferent cum o să iasă, sunt asimptomatică sigur. Am miros, nu tuşesc, nu am febră, am poftă de mâncare. Vreau să mă asigur să fac investigaţiile la spitalul care trebuie. Îmi vine să ies pe geam să plec că nu-mi place să stau închisă, e un parc aşa frumos în curtea spitalului “, a declarat Irina Loghin, la Antena 3, după ce primul test i-a ieșit negativ, sperând ca și cel de-al doilea să aibă același rezultat.