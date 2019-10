Irina Rimes a izbucnit in plans din cauza fostului iubit! Smiley: ‹‹De ce suferi tu pentru toti prostii?››

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Telespectatorii au putut sa vada aseara, la Vocea Romaniei, un moment emotionant. Una dintre concurente a interpretat o melodie din repertoriul Irinei Rimes, iar artista a izbucnit in plans din cauza amintirilor dureroase care au contribuit la aceasta piesa. Irina Rimes a fost protagonista unui moment emotionant in timpul auditiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei. Una dintre concurente i-a cantat piesa "Nu stii tu sa fii barbat", iar artista a inceput sa planga. Dupa ce concurenta a terminat de interpretat piesa si Horia Brenciu s-a intors pentru a o lua in echipa sa, Irina Rimes a marturisit cu lacrimi in ochi ca aceasta melodie a fost scrisa in urma unei experiente personale dezamagitoare si ca se emotioneaza de ca ...