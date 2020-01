Irina Rimes, primele imagini din spital, dupa operatie. Cum a fost surprinsa antrenoarea de la Vocea Romaniei

Irina Rimes a postat pe InstaFacebook imagini ale sale, care o infatiseaza la spital, dupa operatie. Se pare ca jurata de la Vocea Romaniei se simte mai bine, asta deducandu-se si imaginile la care a folosit un filtru amuzant. Artista a vrut astfel ca fanii ei sa stie ca a scapat cu bine din operatie.

Irina Rimes, primele imagini din spital, dupa operatie

Din postare, se pare ca Irina Rimes a fost operata de urgenta la Spitalul Elias din Bucuresti. Toata familia s-a strans la capataiul artistei. Mama si fratele ei au venit de urgenta la Bucuresti pentru a se asigura ca juratul de la Vocea Romaniei are parte de cea mai buna ingrijire.

Irina Rimes a fost operata de urgenta, in ultima zi a anului 2019. Artista a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a suferit o hemoragie interna. Irina Rimes a fost nevoita sa-si anuleze o serie de concerte, fapt care a intristat-o foarte mult. Si mai tristi au fost fanii, mai ales cei de la Iasi, care aa pierdut ocazia de a o asculta si vedea pe Irina Rimes in noaptea de Revelion.

Horia Brenciu, mesaj de sustinere

Dintre colegii de breasla, Horia Brenciu a fost primul care a anuntat ce se intampla cu Irina Rimes. El a spus ca este alaturi de colega sa de la Vocea Romaniei.

”Astazi n-o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci as vrea sa va spun ca prietena si colega mea Irina Rimes a intrat in operatie. Orice gand bun de-al vostru e binevenit si cred ca va fi resimtit imediat. Sanatate, Irina! Sanatate tuturor! Un an nou frumos”, este mesajul artistului.

