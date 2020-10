Irina Tanase, declaratie de dragoste de ziua lui Liviu Dragnea: 'M-am imbracat cu halatul tau, pentru ca mi-am dorit sa te simt cat mai aproape'

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a adresat fostului liderul PSD un mesaj plin de dragoste cu ocazia zilei sale de naștere. Fostul lider PSD a împlinit astăzi vârsta de 58 de ani, anunță romaniatv.net.

"În seara asta, m-am îmbrăcat cu halatul tau, pentru că mi-am dorit să te simt cât mai aproape. Și Pinkie toarce lipită de el, sigur că și ei îi este dor de tine. Îmi lipsești atât de mult că nu pot descrie în cuvinte cât de tare mă doare sufletul, te iubesc și îmi doresc să ieși de acolo sănătos și cât mai curând, să vii înapoi acasă, la noi!", a scris Irina Tănase într-un mesaj pentru Liviu Dragnea.

Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, împlinește astăzi vârsta de 58 de ani. Politicianul se află în Penitenciarul Rahova din luna mai a anului trecut.

Pe 27 mai 2019, Liviu Dragnea a fost condmnat definitiv la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosrul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea a ajuns în urmă cu aproximativ o lună la medic în Penitenciarul Rahova, deoarece are dureri insuportabile la coloana vertebrală. Fostul lider al PSD urmează programe de recuperare şi i s-a făcut şi un RMN. Dezvăluirea a fost făcută de Irina Tănase, logodnica lui Liviu Dragnea.

"Se simte rău din cauza problemelor de sănătate și a izolării de 23 de ore din 24. Are o hernie lombară și una cervicală, de care se știe de dinainte de condamnare. (...) Aceste probleme de sănătate s-au agravat foarte tare în ultimele trei luni. A fost retras de la muncă și stă 23 de ore în cameră. Doar o oră iese la plimbare. (...) Noi ne-am adresat unor instituții pentru a soluționa.

Există două mari probleme: dreptul la muncă și la sănătate. Ne-am adresat instanței pentru dreptul de muncă. Am câștigat, dar de două săptămâni nu s-a aplicat decizia instanței. (...) Am făcut o sesizare și la Avocatul Poporului. (...) Erau încălcate niște drepturi. (...) Au emis o serie de recomandări spre ANP pentru a îndrepta aceste reguli. (...) Bănuiala mea este că sunt presiuni foarte mari asupra celor din penitenciar. ", a afirmat Irina Tănase, la Realitatea Plus.