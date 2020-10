Irina Tanase, noi detalii despre Liviu Dragnea: 'Daca este sa ne luam dupa ce au scris ziarele, am fost insarcinata de 5-6 ori in ultimii ani'

Irina Tănase acuză că Penitenciarul Rahova, unde este închis logodnicul său, Liviu Dragnea, refuză să aplice o decizie a instanței, care prevede că fostul șef al PSD poate fi scos la muncă, după ce fusese pedepsit pentru o încălcare a regulamentului închisorii, acordând un interviu.

Tănase a spus că Dragnea a apelat la Renate Weber, Avocatul Poporului, iar șefii penitenciarului se tem să pună în aplicare decizia judecătorilor. Iubita fostului președinte al Camerei Deputaților a ținut să infirme zvonurile că ar fi însărcinată.

”Se simte rău din cauza problemelor de sănătate și a izolării de 23 de ore din 24. Are o hernie lombară și una cervicală, de care se știe de dinainte de condamnare. Aceste probleme de sănătate s-au agravat foarte tare în ultimele trei luni. A fost retras de la muncă și stă 23 de ore în cameră. Doar o oră iese la plimbare. Noi ne-am adresat unor instituții pentru a soluționa. Există două mari probleme: dreptul la muncă și la sănătate. Ne-am adresat instanței pentru dreptul de muncă. Am câștigat, dar de două săptămâni nu s-a aplicat decizia instanței. Am făcut o sesizare și la Avocatul Poporului. Erau încălcate niște drepturi. Au emis o serie de recomandări spre ANP pentru a îndrepta aceste reguli.Eu cred că presiunile care se fac asupra celor din penitenciar sunt mari pentru a nu i se acorda lui Liviu Dragnea drepturile lui. Până și un criminal, și un violator are anumite drepturi și i se respectă. Nu știu dacă mai sunt pârghii, dar nu voi renunța.

Dacă este să ne luăm după ce au scris ziarele, am fost însărcinată de 5-6 ori în ultimii ani. Nu sunt însărcinată și nu este în planurile noastre. Important este ca el să vină acasă. Apoi, dacă vom avea și un copil, este bine.”, a spus Irina Tănase la Realitatea PLUS.

