Irina Tanase, prima reactie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea la inchisoare

Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare cu executare la 3 ani si 6 luni, iar unda de soc nu este doar in PSD ci si in familia presedintelui social democratilor. Irina Tanase a fost in repetate randuri contactata telefonic pentru a oferi o reactie, insa aceasta cu greu a raspuns la telefon.

Prima reactie Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, dupa ce aceasta a fost condamnat la inchisoare

Conform unor surse, Irina Tanase, a luat legatura cu o singura publicatie, pentru care ar fi declarat ca: „Nu doresc sa comentez. Este un moment greu pentru noi.”

Irina Tanase a fost ceruta in casatorie de Liviu Dragnea, chiar in campania electorala pe scena in fata unui miting organizat de partid. Este impreuna cu Dragnea de cativa ani si i-a fost alaturi de fiecare data cand a avut probleme.

A stat cu Dragnea in spital, cand acesta a fost internat de urgenta din cauza problemelor avute cu spatele.

Liviu Dragnea are 24 de ore la dispozitie sa se predea in fata autoritatilor, mai precis la sectia de politie arondata zonei in care are adresa de domiciliu. In caz contrar acesta va fi primi mandat de aducere si va fi adus fortat la inchisoare de o escorta a politiei.

Surse din interiorul PSD spun ca Liviu Dragnea se va „preda” in aceasta seara.

