Irina Tanase rupe tacerea dupa condamnarea lui Liviu Dragnea! Ce spune despre vizita pe care a facut-o la Penitenciarul Rahova

Irina Tanase rupe tacerea dupa condamnarea lui Liviu Dragnea si a acceptat sa aduca anumite lamuriri suplimentare. Cancan.ro a scris ca tanara l-a vizitat pe fostul lider PSD la Penitenciarul Rahova, sambata, 8 iunie, dupa terminarea orelor de program. Cativa martori au spus pentru sursa citata ca aceasta si-a facut aparitia la vorbitor dupa ora 19.30, iar intalnirea ar fi durat aproximativ 40 de minute.

Irina Tanase rupe tacerea dupa condamnarea lui Liviu Dragnea!

Aproape imediat, Irina Tanase a tinut sa dezminta informatia si a expediat un mesaj lung prin intermediul avocatei. Logodnica lui Dragnea a confirmat vizita, dar sustine ca aceasta s-a desfasurat in interiorul programului, incepand cu ora 18.00. In acest sens, iubita fostului presedinte al PSD a trimis si programarea vizitei pentru data de 08.06.2019. Conform documentului, sambata, la Liviu Dragnea in vizita aveau dreptul sa vina: Irina Tanase, o alta persoana adulta, dar si doi minori.

”Mentionam ca vizita pe care a avut-o doamna Tanase Irina la Penitenciarul Rahova s-a incadrat in programul de vizite prevazut de Regulamentul Penitenciarului Rahova intrucat a fost realizata la orele 18.00 (…) In acest sens, anexam programarea vizitei doamnei Irina Tanase, pentru data de 08.06.2019, ora 18.00, vizita care s-a realizat potrivit programarii penitenciarului, adica la ora 18.00. Pe cale de consecinta, nu poate exista nicio banuiala cu privire la legalitatea acestei vizite”, se arata in adresa trimisa de Irina Tanase sursei citate.

Irina Tanase, atac la presa din Romania

Mai mult de atat, logodnica lui Liviu Dragnea spune ca vizitele sale la Penitenciarul Rahova nu reprezinta o informatie de interes national. ”Daca o informatie precum aceasta, respectiv vizita unui membru de familie la o persoana ce executa o pedeapsa privativa de libertate, reprezinta o informatie de interes national, ne intrebam cum ar suna titlul unei informatii care are cu adevarat acest caracter?”, a mai scris avocata Irinei Tanase.

De remarcat ca fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea a fost incarcerat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman

