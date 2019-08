Irinel Badulescu si Bogdan Chitic, militarii care salveaza vieti

Irinel Bădulescu, membru de onoare în Liga Militarilor Profesionişti, militar veteran din cadrul B 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, aflat în vacanță pe litoral, a salvat un copil de la moartea.Astfel, conform unui mesaj postat pe grupul Liga Militarilor Profesionişti, copilul în vârstă de 10 ani a fost adus la mal în siguranţă de Irinel Bădulescu, minorul fiind redat familiei.Mai departe, potrivit http://www.ligamilitarilor.ro prezintă şi cazul caporalui clasa a III-a Chitic Bogdan, având funcția de însoțitor de bord salvator la Escadrila 952 Elicoptere SOCAT.„Sunt oameni care cred cu toată ființa lor în ceea ce fac și ridică gesturile simple, umanitare și de compasiune față de ceilalți la rang de meserie. Sunt oameni care, dacă ar avea parte de un nou început, ar alege in mod cert să fie ceea ce sunt acum: salvatori. Acestia sunt oamenii care intervin atunci cand e vorba de limita dintre viata si moarte. Bogdan a avut primul contact cu zborul pe vremea când a fost militar în termen, unde și-a îndeplinit serviciul militar obligatoriu in cadrul Batalionului 630 Parașutiști Smaranda Brăescu (2002-2003), unde a executat 7 salturi si fiind brevetat ca parasutist militar. Până să ajungă în unitate, nici nu visa că va deveni militar de carieră, ba chiar îşi imagina viitorul foarte departe de acest sistem. A întâlnit însă oameni care l-au convins să urmeze o carieră militară urmând ca în 2004 să se angajeze la Baza 95, formația întreținere parașute de frânare și salvare la Escadrila 951 Vânătoare și Vânătoare Bombardament.Execută misiuni de asigurare medicală pe timpul tragerilor reale din poligonul Smîrdan. Aproape întotdeauna, acești oameni care salveaza vieți rămân in anonimat. Iar atunci cand sunt întrebați vorbesc cu modestie despre meritele lor. Nu-i de ajuns doar sa știm ce fac salvatorii, nu-i de ajuns doar sa-i cunoaștem, trebuie sa le aratam cu toții recunoștința noastra“, potrivit http://www.ligamilitarilor.ro