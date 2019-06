Irinel Columbeanu a fost marea dragoste a Briannei Caradja. „Era un barbat viril”

Omul de afaceri Irinel Columbeanu a avut o relatie amoroasa cu Brianna Caradja. Aceasta afirma ca Irinel a fost prima sa dragoste.

In urma cu ani, Irinel Columbeanu, care are o fata din mariajul cu Monica Gabor, a avut o relatie amoroasa cu Brianna Caradja.

Ori de cate ori a vorbit despre fostul ei iubit, Brianna Caradja a avut numai cuvinte la adresa celui despre care a afirmat ca a fost prima ei dragoste.

Irinel era un adevarat gentleman. Imi facea mereu surprize placute. De ziua mea, spre exemplu, a venit pe neasteptate la mine acasa, in Paris, asa, fara sa-mi spuna nimic. Alta data, eram in avion, veneam spre Bucuresti. Un necunoscut s-a apropiat de mine si m-a intrebat daca eu sunt printesa Caradja. I-am raspuns ca da si apoi mi-a dat un superb trandafir rosu, zicandu-mi: «Domnul Columbeanu va asteapta pe Aeroportul Otopeni». Regret sa constat ca astfel de barbati nu mai exista, mai ales in Romania. Povestea mea de dragoste cu Irinel a fost ca in filme', spunea printesa Brianna Caradja.

„Columbeanu era un barbat viril. Cand era cu mine, Iri putea. El a fost prima mea iubire dupa divort. A fost o dragoste frumoasa, chiar l-am iubit. Sigur, dragostea s-a dus, dar el este un om la care voi tine in permanenta si pe care il respect', declara Brianna Caradja intr-un interviu.

Nu-mi place sa vorbesc despre fostele mele iubiri, dar pot spune ca atat Irinel, cat si tatal lui sunt niste barbati ok, decenti si care se poarta frumos cu copiii. Cand am fost impreuna, Irinel si tatal lui s-au comportat cu copiii mei ca si cum ar fi fost copiii lor', spunea printesa.

Brianna Caradja si Irinel Columbeanu, care a facut un dar de zeci de mii de euro spitalului unde s-a nascut fiica sa, au fost impreuna pe vremea cand acesta nu era milionar si cand vila de la Izvorani era doar la stadiul de proiect.

