Iron Maiden i-a dat in judecata pe creatorii jocului video Ion Maiden

Formaţia heavy-metal Iron Maiden a dat în judecată creatorii jocului video "Ion Maiden", respectiv pe cei de la Duke Nukem, şi solicită despăgubiri de 2 milioane de dolari, potrivit nme.com.

Trupa britanică, prin intermediul companiei sale, a intentat proces împotriva dezvoltatorului 3D Realms pentru jocul video "Ion Maiden", potrivit Daily Beast.

Formaţia pretinde că 3D Realms - cunoscut drept creatorul francizei jocurilor video Duke Nukem - a încălcat drepturile mărcii comerciale, titlul jocului fiind similar cu cel al trupei. Potrivit documentelor, "Ion Maiden" ar provoca "confuzie în rândul clienţilor".

"Numele Ion Maiden este aproape identic cu cel al mărcii Iron Maiden", se arată în documente. "Acuzatul foloseşte numele Ion Maiden pentru a vinde inclusiv tricouri şi mouse pad-uri".

Trupa solicită interdicţia de a folosi sau înregistra sigla şi marca existente, distrugerea oricăror materiale fizice care le poartă şi anularea domeniului ionmaiden.com sau transferarea proprietăţii sale formaţiei.

În plus, trupa Iron Maiden are propriul joc interactiv pentru dispozitive mobile, intitulat ”Iron Maiden: Legacy of the Beast”, în care mascota grupului britanic, Eddie, apare sub forma unui şaman mayaş.

Iron Maiden, una dintre cele mai populare trupe heavy metal din lume, a fost înfiinţată la Londra, în 1975. Formula actuală a grupului britanic este alcătuită din Steve Harris (bas), Dave Murray (chitară), Adrian Smith (chitară, backing vocals), Bruce Dickinson (solist), Nicko McBrain (tobe, percuţie) şi Janick Gers (chitară). Trupa britanică a lansat de-a lungul anilor 16 albume de studio, care s-au vândut în peste 90 de milioane de copii pe plan mondial. Cel mai recent disc al grupului britanic se intitulează ”The Book of Souls” şi a fost lansat în 2015. Pe parcursul ultimilor 35 de ani, trupa Iron Maiden a fost ”promovată” şi de celebra sa mascotă, ”Eddie”, care a apărut pe aproape toate copertele albumelor semnate de grupul britanic, dar şi în concertele acestuia. Iron Maiden a susţinut mai multe concerte şi în România.