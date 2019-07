Ironia sortii! Carmen Dan, ultima zi in functia de ministru, tocmai de 'Ziua MAI': 'Mandatul meu a fost despre oameni'

Ministrul demisionar al Afacerilor Interne, Carmen Dan, afirmă că şi-a petrecut ultima zi la MAI "alături de oameni", cu care s-a simţit "ca într-o familie", precizând că mandatul său la conducerea acestei instituţii a fost "despre oameni".

"Ultima mea zi la MAI am petrecut-o aşa cum mi-am dorit mereu: alături de oameni! M-am simţit ca într-o familie, sentiment care consider că defineşte cu adevărat acest minister. Soarta a făcut ca tocmai în această zi să sărbătorim Ziua MAI pe care am instituit-o cu mult entuziasm anul trecut. Pentru că un minister atât de important trebuie să aibă o zi în care oamenii săi şi reuşitele lor să fie sărbătorite. Asta am făcut şi astăzi: am sărbătorit alături de poliţişti, pompieri, jandarmi, piloţi şi poliţişti de frontieră care s-au remarcat fie prin acte de eroism, fie prin devotamentul şi profesionalismul cu care şi-au îndeplinit atribuţiile, contribuind la creşterea prestigiului instituţiei. Pentru faptele lor le-am acordat cele mai importante distincţii ale MAI: emblema de onoare şi placheta de onoare. Şi am mai avut grijă să le fie acordat, acolo unde a fost nevoie, chiar din rezerva ministrului, şi un spor la salariu. Merită din plin! M-am bucurat că am avut şansa să-i cunosc pe aceşti oameni minunaţi la care mă voi gândi mereu cu drag! Mandatul meu a fost despre oameni şi cred că aşa trebuie să înţeleagă orice ministru mandatul pe care îl are la un minister.", a scris Carmen Dan, marţi, pe Facebook.Ministrul Carmen Dan a anunţat, luni, că a demisionat din funcţie, în urma unei discuţii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă.