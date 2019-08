Ironia UDMR pentru Klaus Iohannis: Șapca cu mesajul 'Romania respect again!' pentru Kelemen Hunor

Preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, i-a oferit, vineri, lui Kelemen Hunor, după desemnarea acestuia candidat la alegerile prezidenţiale, o şapcă albă cu inscripţia "Romania respect again!", ca o replică la şapca primită de preşedintele Klaus Iohannis de la preşedintele SUA, Donald Trump.

"Am uitat să vă spun că poate americanii m-au plantat în UDMR şi acum, cu un astfel de obicei american, un preşedinte îi dă altui preşedinte un mic cadou. Nu ştiu dacă vă mai amintiţi, preşedintele Trump i-a oferit cadou preşedintelui Iohannis o şapcă pe care scrie 'Romania great again!'. Din păcate cercetătorii de la Casa Albă nu şi-au văzut de treabă, noi ne-am văzut de treabă. Îţi predau această şapcă, dacă o pierzi, îţi facem alta. Pe această şapcă scrie 'Romania respect again!'", a declarat Porcsalmi Balint, potrivit traducerii oficiale, informează agerpres.ro.

Kelemen Hunor a spus că nu a ştiut despre această şapcă, însă a spus că acum are şi şapcă şi o sabie, pe care a primit-o de la Cseke Attila, în urmă cu câţiva ani, la Oradea.

Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU) l-a desemnat, vineri, la Târgu Mureş, pe Kelemen Hunor, candidat al UDMR la Preşedinţia României, cu 107 voturi pentru şi patru împotrivă, fiind singura propunere formulată în cadrul Consiliului Consultativ, iar sloganul sub care acesta va candida este "Respect pentru toţi!".

