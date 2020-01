Isarescu ii distruge bilantul lui Petre Daea: Seful BNR afirma in premiera ca 2019 a fost un 'an agricol nefavorabil'

Mugur Isărescu, guvernatorul băncii naționale, a declarat miercuri, după ședința de politică monetară, în contextul în care a prezentat evoluțiile economice din a doua parte a anului anterior, că anul agricol 2019 a fost "nefavorabil", Isărescu fiind primul oficial cu o astfel de afirmație, transmite Mediafax.

"Creșterea economică a continuat să decelereze în trimestrul III 2019, dinamica sa anuală reducându-se la 3 la sută, de la 4,4 la sută în trimestrul anterior. Pe partea cererii, contribuția consumului gospodăriilor populației a rămas semnificativă, însă s-a redus vizibil, până la 3 puncte procentuale, în contextul unui an agricol nefavorabil, fiind depășită substanțial de cea a formării brute de capital fix, 5,9 puncte procentuale".

Isărescu este primul oficial al statului care recunoaște că anul agricol 2019 a fost unul slab, în contextul în care la bilanțul de predare a mandatului, fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a oferit doar estimări de producție, iar Ministerul a evitat să ofere date oficiale privind producția.

"Și în 2017 și în 2018 am fost pe primul loc la cultura de floarea soarelui și porumb în Uniunea Europeană și sunt premise ca și în acest an să ne păstrăm pe primul loc. (…) Dacă în anul 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, producția totală la cereale era în jur de 12 milioane de tone, în 2017 a fost de 27 de milioane de tone, în 2018 de 31 de milioane, iar anul acesta se preconizează că ne apropiem de rezultatele obținute în cei doi ani la rând", a spus Petre Daea la predarea mandatului de ministru al Agriculturii în data de 16 octombrie.

Ministerul Agriculturii a refuzat anterior să ofere date oficiale privind producțiile anului agricol în 2019 la solicitarea MEDIAFAX și în schimb a oferit tot estimări.