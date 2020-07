ISJ Constanta intr-o noua organigrama: A fost anuntata oficial echipa generalului Sorin Mihai

Nicolae Irinela- Inspector școlar pentru educație timpurie (1 normă);

Cabrancea Iulia-Cristina- Inspector școlar pentru învățământ primar (1 normă);

Farcaș Laura- Inspector școlar pentru învățământ primar (1 normă);

Airinei Mihaela- Inspector școlar pentru limba și literatura română (1 normă);

Bălănescu Daniela- Inspector școlar pentru matematică (1 normă);

Ivănescu Mădălina- Inspector școlar pentru fizică (1 normă);

Dumitrașcu Alina-Viorica- Inspector școlar pentru geografie (0,5 normă);

Popa Mariana- Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic (1 normă);

Frangopol Daniela- Inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic (0,5 normă);

Geoglovan Daniel-Vicențiu- Inspector școlar pentru discipline socio-umane (0,5 normă);

Baciu-Iacob Magdalena- Inspector școlar pentru istorie (0,5 normă);

Marin (Tone) Gina- Inspector școlar pentru chimie (0,5 normă);

Stoian Niculina- Inspector școlar pentru biologie (0,5 normă);

Mrejeru Marinela-Natalia- Inspector școlar pentru activități extrașcolare (1 normă);

Stan Daniela- Inspector școlar pentru religie (0,5 normă).



Ministerul Educației și Cercetării a comunicat avizul pentru inspectorii mai sus numiți ieri, 9.07.2020.



Menționăm că, în continuare, sunt numite prin detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar, până la data de 31 august 2020, următoarele cadre didactice:

Micu Gabriela Mihaela- Inspector școlar pentru management instituțional (0,5 normă);

Pisaltu Mirela- Inspector școlar pentru managementul resurselor umane (1 normă);

Faliboga Lucian- Inspector școlar pentru managementul resurselor umane (0,5 normă);

Muscină Liliana- Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane (1 normă);

Anefi Icbal- Inspector școlar pentru minoritatea turcă (0,5 normă) și Inspector școlar pentru minoritatea rromă (0,5 normă);

Dumitrașcu Alina-Viorica- Inspector școlar pentru învățământ particular și alternative educaționale (0,5 normă);

Georgescu Gabriel- Inspector școlar pentru educație fizică și sport (1 normă);

Neguțu Veronica- Inspector școlar pentru învățământ special (1 normă);

Pahon Oana Mirela- Inspector școlar pentru proiecte educaționale (1 normă);

Savu Nicoleta- Inspector școlar pentru proiecte educaționale (1 normă);

Stan Daniela- Inspector școlar pentru educație permanentă (0,5 normă);

Stoica Florian- Inspector școlar pentru arte (0,5 normă).

Inspectoratul Școlar Județean Constanța a făcut publică noua organigramă, cu avizarea primită din partea Ministerului Educației, ca urmare a expirării mandatelor, în data de 7 iulie 2020, ale inspectorilor școlari din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanţa care au susținut concurs pentru numirea pe funcție, în anul 2015. Perioada de numire prin concurs de 4 ani (2015-2019), a fost prelungită conform prevederilor legale în vigoare cu încă un an școlar (2019-2020).În aceste condiții, având în vedere precizările legislative în vigoare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a solicitat avizul Ministerului Educației și Cercetării pentru numirea prin detașare în interesul învățământului până la data de 31 august 2020, pe funcția de inspector școlar, a următoarelor cadre didactice:Doresc să le mulțumesc colegilor cu care am colaborat până în prezent pentru profesionalismul și pentru seriozitatea cu care și-au desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Sunt convins că activitatea dumnealor a constituit un reper pentru multe dintre cadrele didactice din sistem. Colaborarea noastră a reprezentat o experiență din care fiecare a reușit să identifice exemple de bune practică și consider că va continua și din postura dumnealor de cadre didactice revenite la catedră.De asemenea, am certitudinea că noii colegi vor da dovadă de implicare și eficiență și vor contribui la consolidarea imaginii unei instituții care trebuie să se poziționeze drept sistem de referință pentru procesul managerial educațional de la nivelul județului nostru. Inspectoratul Școlar Județean Constanța trebuie să fie tot mai apropiat de actorii educaționali și de partenerii educaționali, pentru că numai prin colaborare vom creşte calitatea actului educaţional, vom dezvolta învățământul constănțean a afirmat Sorin Mihai, inspector școlar general.