Islamizarea Europei si occidentalizarea Orientului - riscuri majore pt conflicte imediate!

Cuprinsi de nimicurile ce ne sunt vandute peste tot si care ne ocupa tot timpul fara ca macar sa aibe majoritatea dintre ele legatura cu viata noastra a romanilor de rand, nu reusim sa ne luam timpul de a reflecta la viitorul nostru si al copiilor nostri intr-o Europa a urmatorilor 10 ani. Din pacate din ignoranta, egoism, superficialitate sau ocuparea cu lupta pt putere liderii Europei traiesc intr-o bula luand decizii conjuncturale si atat fara a gandi viitorul Europei pt macar 10 ani de acum inainte din punct de vedere politic si social si nu exclusiv economic. In timp ce toate puterile continentale fac acest lucru ei bine increzutii si fudulii lideri ai Europei de astazi se cred in continuare buricul pamantului si promoveaza competitia absurda in interiorul Europei in loc sa continue viziunea fondatorilor UE de construire a unei puteri continentale. Astfel, Europa nu risca doar sa ramana de caruta in urma SUA,CHINA, Africa dar si prinsa in transa amintirilor coloniale fara a isi da seama ca in cautarea fortei de munca ieftina au deschis larg portile "ocuparii" islamice a Europei. Sigur, oficial au facut-o din grija pentru migranti, deschiderea pietei fortei de munca dar in realitate economiile marilor puteri europene devenisera necompetitive si aveau nevoie de energie sau mana de lucru ieftina pt a pastra pretentiile si standardele ridicate de viata ale pretiosilor cetateni occidentali. Lideri fara viziune si doar cu calcul electoral imediat in ultimele decenii au transformat Europa intr-un spatiu "multicultural" in care riscul pierderii identitatii europene este foarte ridicat. In maxim 10 ani fara alte valuri de migranti in Europa islamul va reprezenta mai mult de 40 la suta dintre cetatenii europeni. Desi islamul ca si alte religii sunt izvor de pace, iubire si intelepciune, Europa ca si continent va pierde controlul total asupra valorilor sale si in mod cert UE va disparea sub influenta din ce in ce mai mare a miscarilor conflictuale generate de asteptarile si tratamentul diferit intre fostii "colonialisti" si "noii europeni". Ne putem imbata cu apa rece si sa nu vedem acest pericol dar ranile provocate de secole de exploatare nu se uita prin oferirea unui simplu pasaport cum isi inchipuie cu aroganta simplistii lideri de azi. Daca ne raportam si la ritmul natalitatii in Europa vom observa egoismul, starea de confort personal si individualismul vechilor europeni ce traiesc pt EI versus natalitatea extrem de crescuta a noilor europeni proveniti din Orient sau din alte foste colonii pt care familia inca reprezinta izvorul perpetuarii si nu al vietii individualizat - egoiste al colonialistilor. In alt risc ridicat il reprezinta pentru Europa incercarea de occidentalizare a Orientului Mijlociu si Africii, una dintre cele mai toxice si daunatoare strategii de control si cooptare a civilizatiilor multimilenare a acestor zone. Impunerea democratiei prin marionete controlate din Europa, SUA, Rusia sau China a transformat aceste societati in adevarate focare antioccidentale sau anti-ocupare. Fortarea unei societati "europene" in mod special in Orientul Mijlociu si Nordul Africii sub pretexte false a generat deja si va determina o inversunare tot mai mare a populatiilor din tarile islamice fata de Europa in mod special. Liderii europeni tot mai lipsiti de cultura, cunoasterea aprofundata a istoriei si aroganti prin ignoranta - indreapta Europa catre un colaps si un conflict inter-cultural greu de evitat ce va avea din pacate si puternice conotatii religioase.

