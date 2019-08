Islanda comemoreaza disparitia primului ghetar din cauza schimbarilor climatice

Islanda va marca, duminică, dispariţia primului gheţar din cauza schimbărilor climatice, iar oamenii de ştiinţă susţin că alţi 400 de gheţari de pe insula subarctică sunt în pericol. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); O placă din bronz va fi dezvelită în cadrul unei ceremonii care va avea loc după-amiază în vestul Islandei, scrie AFP. La comemorarea gheţarului Okjokull vor participa cercetători locali şi oameni de ştiinţă de la Rice University din Statele Unite, care au iniţiat proiectul. Prim-ministrul islandez, Katrin Jakobsdottir, ministrul Mediului, Gudmundur Ingi Gudbrandsson, şi Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile omului, Mary Robinson, vor participa la eveniment. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Acesta va fi primul monument dedicat unui gheţar pierdut din cauza schimbărilor climatice”, a spus Cymene Howe, profesor de antropologie la Rice University. Placa va purta inscripţia „O scrisoare pentru viitor” şi trage un semnal de alarmă privind topirea gheţarilor şi efectele pe care le are schimbarea climei. „În următorii 200 de ani, toţi gheţarii noştri vor urma aceeaşi cale”, mai stă scris pe placă. În plus, este inscripţionat „415 ppm CO2”, referinţă la nivelul record de dioxid de carbon măsurat în atmosferă în luna mai a acestui an. Prin comemorarea şi ridicarea unui monument pentru un gheţar topit, oamenii de ştiinţă vor să sublinieze ce este pierdut şi să atragă atenţia asupra faptului că acest lucru reprezintă ceva ce oamenii „au «realizat», deşi nu este ceva de care să fim mândri”. Islanda pierde anual aproximativ 11 miliarde de tone de gheaţă ...