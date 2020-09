Israel, Emiratele Arabe Unite si Bahrein semneaza la Casa Alba acorduri istorice de normalizare a relatiilor

Israel, Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Bahrein au semnat marţi acorduri de normalizare a relaţiilor, în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe peluza Casei Albe, în prezenţa preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP, Reuters şi dpa. Premierul israelian a semnat la Casa Albă acorduri bilaterale cu ministrul de externe al EAU, şeicul Abdallah bin Zayed Al-Nahyan, şi cel al Bahrein, Abdel Latif al-Zayani. Acordurile au fost semnate în triplu exemplar, în arabă, engleză şi ebraică. Cei trei responsabili şi preşedintele americani au semnat, de asemenea, o declaraţie comună. Foto: (c) Tom Brenner / REUTERS Ceremonia de la Casa Albă reprezintă prima astfel de normalizare a relaţiilor între state arabe majore şi Israel în peste un sfert de secol. Zidurile Oraşului vechi din Ierusalim au fost luminate în culorile drapelelor statelor implicate în semnarea acordurilor de normalizare a relaţiilor între Israel şi două monarhii din Golf. Foto: (c) Ronen Zvulun / REUTERS Acest lucru s-a întâmplat la puţin timp după ceremonia de pe peluza Casei Albe, desfăşurate sub egida preşedintelui american Donald Trump. Foto: (c) Tom Brenner / REUTERS Tot marţi seară, clădirea primăriei din Tel Aviv a fost iluminată cu cuvântul "pace", în ebraică, rabă şi engleză. "În această seară sărbătorim Pacea în Orientul Mijlociu! Sunt sigur că acordurile cu EAU şi Bahrein vor avea un impact asupra regiunii noastre pentru regiunile care vor veni", a postat pe Twitter primarul din Tel Aviv, Ron Huldai. AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dãdârlat) Citeşte şi: Miniştrii de externe din EAU şi Bahrein au salutat un acord istoric cu Israelul, dar nu au uitat de palestinieni Netanyahu: Acordurile cu Bahrein şi EAU ''pot pune capăt conflictului israeliano-arab'' Trump: ''Cinci sau şase'' noi ţări arabe vor semna ''în curând'' acorduri cu Israelul Acorduri istorice între Israel şi EAU şi Bahrein: Netanyahu a obţinut autorizaţia de a semna documentele în ultimul moment