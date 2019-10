Israel: Incheierea audierii in justitie a lui Benjamin Netanyahu (avocat)

Audierea pentru "corupţie" a premierului israelian, Benjamin Netanyahu, s-a încheiat luni seară după patru zile, a anunţat unul din avocaţii săi, Yossi Ashkenazi, citat de AFP. "Audierea s-a terminat în această seară", le-a declarat Yossi Ashkenazi jurnaliştilor. Avocaţii lui Benjamin Netanyahu au depus mărturie timp de patru zile la Ministerul Justiţiei pentru o audiere în urma căreia procurorul general al Israelului, Avichai Mandelblit, va decide dacă îl va pune sub acuzare pe prim-ministru. Justiţia îl suspectează pe Netanyahu de abuz de încredere, corupţie şi fraudă în trei dosare diferite, afirmaţii pe care prim-ministrul le-a calificat drept "vânătoare de vrăjitoare". "Am prezentat toate argumentele noastre care trebuie logic să confirme că toate actele de inculpare trebuie anulate", a adăugat Ashkenazi. Procurorul general Avichai Mandelblit trebuie să decidă dacă îl pune pe premier sub acuzare pentru presupuse fapte de corupţie, fraudă şi abuz de încredere în trei dosare care, toate, poartă nume de cod din patru cifre. În "Dosarul 1000", prim-ministrul este acuzat că a primit cadouri de peste 700.000 de shekeli (circa 185.000 de euro) din partea unor oameni de afaceri bogaţi, printre care producătorul de la Hollywood Arnon Milchan şi miliardarul australian James Packer - în schimbul unor eventuale avantaje. Suspectat în acest dosar de fraudă şi abuz de încredere, Netanayhu a afirmat că doar a acceptat cadouri din partea prietenilor, fără să le fi solicitat. În "Dosarul 2000", prim-ministrul este suspectat că a încercat să-şi asigure o acoperire favorabilă din partea celui mai mare cotidian cu plată din Israel, Yediot Aharonot. El ar fi încercat să ajungă la un acord cu patronul jurnalului, Arnon Moses. În contrapartidă, Netanayhu a discutat despre posibilitatea de a adopta o lege care să limiteze difuzarea cotidianului gratuit Israel Hayom, principalul concurent al lui Yediot. Acordul nu a fost încheiat niciodată, dar Netanyahu ar putea fi pus sub acuzare pentru corupţie, fraudă şi abuz de încredere. "Dosarul 4000" care a necesitat două zile de audieri din cele patru este descris ca fiind cel mai periculos pentru Benjamin Netanyahu. El este suspectat că a încercat să-şi asigurare o imagine favorabilă pe site-ul de ştiri Walla, în schimbul unor favoruri din partea guvernului care este posibil să fi adus grupului de telecomunicaţii Bezeq sute de milioane de dolari. Walla este proprietatea lui Shaul Elovitch, principalul acţionar al Bezeq. Benjamin Netanyahu, angajat într-o luptă pentru supravieţuirea sa politică, a afirmat că nu va demisiona dacă va fi pus sub acuzare.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu)