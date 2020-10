Israel: Manifestatii anti-Netanyahu in pofida restrictiilor sanitare

Manifestanţi opozanţi ai premierului israelian, Benjamin Netanyahu, s-au adunat sâmbătă seară în Israel, în pofida măsurilor legate de noul coronavirus limitând manifestaţiile, notează AFP. Din luna iulie, manifestanţii se reunesc în fiecare sâmbătă seară pentru a critica gestionarea economică şi sanitară a pandemiei de către guvernul condus de Benjamin Netanyahu pe care îl acuză că este "corupt". Foto: (c) Ammar Awad/REUTERS Săptămâna trecută, parlamentul israelian a aprobat o lege menită să limiteze manifestaţiile în timpul stării de izolare, despre care criticii spun că are scopul de a reduce la tăcere protestele faţă de Benjamin Netanyahu, inculpat pentru corupţie. Legea le interzice în special manifestanţilor să se deplaseze la mai mult de un kilometru de locuinţă. Poliţia a indicat sâmbătă că pentru a putea manifesta, protestatarii sunt nevoiţi să respecte şi alte reguli: un grup de manifestanţi trebuie să fie alcătuit din cel mult 20 de persoane care au obligaţia să păstreze o distanţă de 2 metri între ele şi să poarte mască. Fiecare grup trebuie să fie separat de altul de cel puţin 20 de metri. La Ierusalim, manifestanţii, purtând drapele israeliene şi banderole pe care se putea citi "du-te" în ebraică, au respectat aceste reguli. Foto: (c) Ronen Zvulun/REUTERS La Tel Aviv, unde au manifestat mii de persoane, potrivit unui fotoreporter al agenţiei France Presse, au izbucnit altercaţii între poliţie şi manifestanţi. Foto: (c) Ammar Awad/REUTERS Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Micky Rosenfeld, a indicat într-un comunicat că manifestanţii nu au respectat regulile de distanţare necesare şi s-au deplasat fără coordonare. "Manifestanţii au aruncat cu diverse obiecte în direcţia poliţiştilor şi i-au înfruntat. Unităţile de poliţie aflate la faţa locului au răspuns incidentelor şi manifestaţiilor ilegale", a spus el. Foto: (c) Ammar Awad/REUTERS Cu peste 280.000 de cazuri confirmate şi mai mult de 1.900 de decese pentru o populaţie de nouă milioane de locuitori, Israelul este ţara cu rata săptămânală de infecţie cea mai ridicată din lume. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)