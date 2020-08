Israel: Protestatarii cer demisia lui Netanyahu, acuzandu-l de coruptie si gestionarea necorespunzatoare a crizei coronavirusului

Mii de israelieni s-au adunat sâmbătă în faţa reşedinţei din Ierusalim a premierului Benjamin Netanyahu, pe fondul nemulţumirii în creştere faţă de acuzaţiile de corupţie cu care se confruntă premierul şi faţă de modul în care a gestionat criza coronavirusului, relatează Reuters. Foto: (c) Ronen Zvulun/REUTERS Protestatarii au arborat steaguri naţionale şi au cerut demisia premierului, pe care l-au atenţionat că i-a "expirat timpul", conform unui mesaj luminos proiectat pe o clădire. Foto: (c) ABIR SULTAN/ EPA Netanyahu, care şi-a început în mai un al cincilea mandat, după o cursă electorală tensionată, îi acuză la rândul său pe protestatari că subminează democraţia şi media israeliene că încurajează contestarea. Foto: (c) Ronen Zvulun/REUTERS "Al doilea val" de COVID-19 şi reintroducerea de restricţii, după ce în mai Israelul a ridicat interdicţiile de circulaţie care au dus la "aplatizarea" curbei infectărilor, au împins cota de popularitate a lui Netanyahu sub 30%. Şomajul trece de 20%, iar economia ţării se estimează că se va contracta cu 6% în acest an.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Toth, editor online: Andreea Preda)