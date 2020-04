Nu numai că toți pacienții au supraviețuit, potrivit Pluristem, dar patru dintre ei au arătat o îmbunătățire a parametrilor respiratorii, scriu jurnaliștii Jerusalem Post. Israel are unul dintre cele mai avansate sisteme sanitare din lume, având deja experiența epidemiei MERS. Șase pacienți cu coronavirus, grav bolnavi, din Israel, care sunt considerați cu risc ridicat de The post Israel: Tratament cu 100% supraviețuire pentru pacienții COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.