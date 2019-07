Israelul a atacat Siria: Sunt cel putin noua morti

Israel a atacat Siria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin noua militari au fost ucisi intr-un raid aerian atribuit Israelului care a vizat obiective din sudul Siriei, afirma surse citate de site-ul israelian Ynetnews.com. Bombardamentul aerian a avut loc miercuri, vizand obiective militare din zona Tel al-Haraa, situata in provincia Daraa, in zona Inaltimilor Golan aflata sub control sirian. Conform organizatiei Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), noua militari au fost ucisi in atacul care a vizat pozitii ale armatei siriene si ale grupurilor militare sustinute de Iran. SUA cumpara arme de atac din Israel. La ce vor fi folosite Israelul nu a confirmat, nici nu a infirmat efectuarea raidurilor aeriene in Siria. Armata israelian ...