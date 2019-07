Israelul a testat cu succes un sistem antiracheta cu raza lunga de actiune in SUA - FOTO

racheta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Israelul si Statele Unite au testat cu succes un sistem antiracheta cu raza lunga de actiune in Alaska, in Statele Unite, a anuntat in weekend Guvernul israelian, relateaza AFP. Testul a fost efectuat intr-un context de tensiuni cu Iranul. ”Israelul are astazi capacitatea de a actiona impotriva rachetelor balistice care ar putea fi lansate impotriva sa din Iran sau altundeva”, si-a exprimat satisfactia premierul israelian Benjamin Netanyahu. ”Este o mare realizare pentru securitatea Israelului”, a adaugat el. Ambasadorul american in israel David Friedman a asistat la sedinta Consilului de Ministri, pentru a se uita la imagini de la teste. Aceste teste ale sistemului de tip Arrow-3 au f ...