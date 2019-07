Israelul ataca: trupele iraniene din Irak au fost BOMBARDATE

Bombardare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aviatia militara israeliana a efectuat cel putin doua bombardamente in Irak, vizand pozitii militare iraniene, afirma surse citate de presa araba si israeliana. Avioane israeliene au atacat duminica pozitii militare iraniene din Baza Ashraf, fostul Cartier General al grupului Mujahedinii Poporului din Iran, situata la 40 de kilometri nord-est de Bagdad si la 80 de kilometri de frontiera Irakului cu Iranul, informeaza publicatia Asharq Al-Awsat, citata de cotidianul Times of Israel. Un alt raid aerian a avut loc pe 19 iulie, vizand un depozit de rachete al militiilor siite situat la nord de Bagdad. Israelul a testat cu succes un sistem antiracheta cu raza lunga de actiune in SUA - FOTO Bombardamentele au f ...